Aumenti fino a 20 euro al giorno per i viaggi in crociera | è per far fronte al caro carburante

Le compagnie di crociera hanno deciso di applicare un supplemento fino a 20 euro al giorno sui costi dei viaggi, a causa dell’aumento dei prezzi del carburante. La decisione si riferisce alle difficoltà generate dalla guerra in Medio Oriente, che ha inciso sui costi operativi delle navi. La misura riguarda molte delle aziende del settore e si applica alle tariffe di partenza delle escursioni marittime.

La guerra in Medio Oriente sta avendo delle forti ripercussioni anche sui viaggi in crociera: sono molte, infatti le compagnie del settore che hanno dovuto introdurre degli extra per fronteggiare il caro carburante. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Caro carburante, Trasportunito: "Fermo dei tir dal 20 al 25 aprile"Il caro carburante dovuto al conflitto tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran sta minando la possibilità di lavorare a centinaia di migliaia di... Al via il taglio delle accise per 20 giorni contro il caro carburantePer aiutare i cittadini alle prese con l’aumento dei prezzi del carburante, il governo ha varato un decreto che prevede il taglio delle accise in...