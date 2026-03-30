Aumentano i divieti di smartphone nelle scuole svizzere | il 99% dei giovani è sempre online ma crescono i divieti in Ticino Vallese e Argovia

In Svizzera, le scuole stanno rafforzando le restrizioni sull’uso degli smartphone, con un incremento dei divieti in regioni come Ticino, Vallese e Argovia. Nonostante il 99% dei giovani sia costantemente connesso, le autorità scolastiche adottano misure più stringenti per limitare l’uso dei dispositivi durante le lezioni. Il report JAMES 2024 fornisce dati dettagliati sull’argomento.

Aumentano i divieti di smartphone nelle scuole svizzere: il report JAMES 2024 rivela un uso massiccio e nuovi rischi digitali L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Ponte di barche, scontro Comitato-Provincia. Gli esponenti di Ticino 2000 accusati di aver violato i divietiBereguardo, 5 febbraio – Ponte di barche chiuso da quasi due mesi e pendolari costretti a percorrere un tragitto più lungo per spostarsi. Smartphone in classe, l’Europa sceglie strade diverse: i 3 modelli di gestione tra divieti totali e autonomia scolasticaLe scuole europee gestiscono gli smartphone attraverso 3 approcci diversi: divieti assoluti, limiti durante le lezioni e autonomia L'articolo . Altri aggiornamenti su Aumentano i divieti di smartphone nelle... Discussioni sull' argomento Epatite A, allarme in Campania: casi in forte aumento e scattano i divieti su frutti di mare; Divieti di circolazione per i camion ad aprile: dove e quando scattano; Arezzo-Ascoli: ordinanza del sindaco per l’aumento della capienza dello stadio comunale; Divieto di fumo a scuola: una norma che in Italia resta troppo spesso sulla carta. Le entrate aumentano del 3,6% fino a sfiorare i 30mila euro: provincia 27esima per il tasso di incremento che vede il sud Italia registrare le performance migliori - facebook.com facebook Pasqua 2026 più cara: i prodotti tipici aumentano in media del +5,2%. Le famiglie scelgono con più attenzione a prezzi, qualità e sprechi. Scopri i consigli di Federconsumatori federconsumatori.it/pasqua-i-costi… #federconsumatori #pasqua2026 #prezzi x.com