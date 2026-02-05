Ponte di barche scontro Comitato-Provincia Gli esponenti di Ticino 2000 accusati di aver violato i divieti
Gli esponenti di Ticino 2000 sono stati accusati di aver violato i divieti sul ponte di barche di Bereguardo, che resta chiuso da quasi due mesi. I pendolari devono ora affrontare un tragitto più lungo per raggiungere il lavoro o tornare a casa. La tensione tra il Comitato e la Provincia aumenta, mentre le autorità cercano di trovare una soluzione.
Bereguardo, 5 febbraio – Ponte di barche chiuso da quasi due mesi e pendolari costretti a percorrere un tragitto più lungo per spostarsi. “Chi utilizza il collegamento tra Pavese e Lomellina – dice Carlo Maiocchi portavoce del comitato Ticino 2000 che da sempre monitora le condizioni del ponte – sta facendo dei sacrifici aumentando i chilometri percorsi e pagando il pedaggio autostradale ”. Per questo cittadini, studenti e lavoratori temono che la conclusione dell’intervento di ristrutturazione da 3,2 milioni possa andare oltre il 21 luglio. "Chiediamo un intervento più deciso – ha scritto Maiocchi al presidente della Provincia Giovanni Palli, ai vertici di piazza Italia e ai sindaci di Bereguardo e Zerbolò –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Approfondimenti su Ponte di barche
Stellantis accusato dal Canada di aver violato gli accordi dopo lo spostamento di Jeep negli Usa, l'azione rientra in un piano di investimenti da €13 mld
Stangata contro la nave di Casarini: stop di 2 mesi per aver violato il decreto Piantedosi
Ultime notizie su Ponte di barche
Argomenti discussi: Ponte di barche, scontro Comitato-Provincia. Gli esponenti di Ticino 2000 accusati di aver violato i divieti.
Ponte di barche, scontro Comitato-Provincia. Gli esponenti di Ticino 2000 accusati di aver violato i divietiGli utilizzatori dell’infrastruttura segnalano ritardi nei cantieri, l’ente locale replica: Tempi rispettati. Segnaleremo alle autorità competenti gli accessi illegittimi per scattare foto ... ilgiorno.it
Ponte in barche chiuso I timori dei pendolari: «Stop troppo lungo»Crescono i dubbi sui tempi per la riapertura della struttura La Provincia: «I lavori ora stanno proseguendo in officina» ... laprovinciapavese.gelocal.it
Caso all'esame del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.