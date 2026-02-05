ponte di barche scontro comitato provincia gli esponenti di ticino 2000 accusati di aver violato i divieti

Gli esponenti di Ticino 2000 sono stati accusati di aver violato i divieti sul ponte di barche di Bereguardo, che resta chiuso da quasi due mesi. I pendolari devono ora affrontare un tragitto più lungo per raggiungere il lavoro o tornare a casa. La tensione tra il Comitato e la Provincia aumenta, mentre le autorità cercano di trovare una soluzione.

Bereguardo, 5 febbraio – Ponte di barche chiuso da quasi due mesi e pendolari costretti a percorrere un tragitto più lungo per spostarsi. “Chi utilizza il collegamento tra Pavese e Lomellina – dice Carlo Maiocchi portavoce del comitato Ticino 2000 che da sempre monitora le condizioni del ponte – sta facendo dei sacrifici aumentando i chilometri percorsi e pagando il pedaggio autostradale ”. Per questo cittadini, studenti e lavoratori temono che la conclusione dell’intervento di ristrutturazione da 3,2 milioni possa andare oltre il 21 luglio. "Chiediamo un intervento più deciso – ha scritto Maiocchi al presidente della Provincia Giovanni Palli, ai vertici di piazza Italia e ai sindaci di Bereguardo e Zerbolò –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

