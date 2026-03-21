Smartphone in classe l’Europa sceglie strade diverse | i 3 modelli di gestione tra divieti totali e autonomia scolastica
In Europa, le scuole adottano tre approcci distinti per gestire l’uso degli smartphone in classe. Alcune applicano divieti totali, altre pongono limiti e alcune lasciano maggiore autonomia agli istituti scolastici. La questione riguarda come regolare l’uso dei dispositivi mobili tra studenti, senza un’unica strategia condivisa tra i paesi. Le scelte variano a seconda delle normative e delle politiche scolastiche nazionali.
Le scuole europee gestiscono gli smartphone attraverso 3 approcci diversi: divieti assoluti, limiti durante le lezioni e autonomia L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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