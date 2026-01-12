Castelli confermato commissario post sisma fino al dicembre 2026

Il Consiglio dei ministri ha confermato Guido Castelli come commissario straordinario per la ricostruzione post-sisma 2016, prorogandone l’incarico fino al 31 dicembre 2026. Questa decisione riguarda le attività di gestione e coordinamento degli interventi di riparazione nelle zone colpite dal terremoto, assicurando continuità nel processo di ricostruzione e sostegno alle comunità interessate.

ANCONA – Il Consiglio dei ministri ha prorogato fino al 31 dicembre 2026 l'incarico di Guido Castelli come commissario straordinario del governo per la ricostruzione e la riparazione post-sisma 2016. Una decisione accolta con "senso del dovere" dallo stesso Castelli, che ha ringraziato il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci e l'intero Cdm per la fiducia accordata. "È una responsabilità che accolgo consapevole che l'anno che si apre ha un valore particolare. – ha detto – Il 2026 segna infatti il decennale di uno degli eventi catastrofali più drammatici della storia recente del nostro Paese".

Sisma 2016. Governo conferma Guido Castelli come Commissario per la ricostruzione

Castelli confermato commissario post sisma fino al dicembre 2026. 'Decennale impone risposta poderosa, nel segno dei cantieri e della velocità' #ANSA x.com

