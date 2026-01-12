Castelli confermato commissario post sisma fino al dicembre 2026

Il Consiglio dei ministri ha confermato Guido Castelli come commissario straordinario per la ricostruzione post-sisma 2016, prorogandone l’incarico fino al 31 dicembre 2026. Questa decisione riguarda le attività di gestione e coordinamento degli interventi di riparazione nelle zone colpite dal terremoto, assicurando continuità nel processo di ricostruzione e sostegno alle comunità interessate.

ANCONA – Il Consiglio dei ministri ha prorogato fino al 31 dicembre 2026 l'incarico di Guido Castelli come commissario straordinario del governo per la ricostruzione e la riparazione post-sisma 2016. Una decisione accolta con "senso del dovere" dallo stesso Castelli, che ha ringraziato il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci e l'intero Cdm per la fiducia accordata. "È una responsabilità che accolgo consapevole che l'anno che si apre ha un valore particolare. – ha detto – Il 2026 segna infatti il decennale di uno degli eventi catastrofali più drammatici della storia recente del nostro Paese".

