Accelerata post-sisma Castelli subito operativo | presto il piano d’azione
Novità da Roma sulla ricostruzione post-sisma del 18 settembre 2023, che colpì diversi comuni dell’ Appennino forlivese, in particolare Tredozio e Rocca San Casciano: il neo commissario alla ricostruzione, Guido Castelli (nominato lo scorso 22 dicembre) entra nella sua piena operatività definendo i tempi della sua azione. Ossia: entro un anno dalla sua nomina dovrà definire il processo di ricostruzione del patrimonio danneggiato, circoscrivendo i criteri per ogni singolo intervento. Al momento non ancora fissati invece i finanziamenti specifici, che arriveranno dal fondo nazionale 2,8 miliardi per i terremoti. In questo modo viene istituito l’iter post-sisma, dopo che gli interventi di somma urgenza (specie per le case private) sono già stati attuati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
