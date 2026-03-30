Audi Revolut F1 Team sfiora i punti a Suzuka | Hülkenberg chiude 11° Bortoleto 13° nel GP del Giappone 2026

Durante il Gran Premio del Giappone 2026, l’Audi Revolut F1 Team ha ottenuto risultati che si sono fermati tra l’11° e la 13ª posizione. Hülkenberg ha concluso la gara in undicesima posizione, mentre Bortoleto si è piazzato al tredicesimo posto. La gara ha mostrato alcune difficoltà ma anche segnato progressi rispetto alle prestazioni precedenti.

Il Gran Premio del Giappone 2026 lascia all’Audi Revolut F1 Team sensazioni contrastanti ma anche segnali incoraggianti in vista del prosieguo della stagione. Sul tracciato di Suzuka, Nico Hülkenberg ha chiuso in undicesima posizione dopo una gara tutta in rimonta, arrivando a poco più di un secondo dalla zona punti, mentre Gabriel Bortoleto ha terminato tredicesimo al termine di un pomeriggio intenso nel cuore del gruppo. La domenica giapponese ha confermato un aspetto importante per la scuderia: la vettura ha mostrato un potenziale concreto nella lotta attorno alla top ten. Hülkenberg, protagonista di una prestazione solida e combattiva, è riuscito a risalire dal diciannovesimo posto nelle prime fasi fino a ridosso della decima posizione, senza però avere il tempo necessario per tentare l’attacco finale utile a entrare in zona punti. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Audi Revolut F1 Team sfiora i punti a Suzuka: Hülkenberg chiude 11°, Bortoleto 13° nel GP del Giappone 2026 Articoli correlati Audi Revolut F1 Team debutta con punti a Melbourne: Bortoleto chiude nono, Hulkenberg si ferma prima del viaL’Audi Revolut F1 Team inizia la sua avventura in Formula 1 con un risultato subito significativo. Leggi anche: Audi Revolut F1 Team parte forte: Bortoleto entra in Q3 al debutto, Hulkenberg sfiora la top 10 F1 2026 GP Giappone: Audi sfiora i punti! Rimonta di Hülkenberg P11, Bortoleto P13 a Suzuka Altri aggiornamenti su Audi Revolut Temi più discussi: Audi Revolut F1 Team, Binotto assume il ruolo di Team Principal; Audi, Wheatley lascia, Binotto Team Principal; Wheatley lascia l’Audi Revolut F1 Team. Binotto anche team principal; Audi ha annunciato che il Team Principal Wheatley lascia la squadra. Audi Revolut F1 Team, Mattia Binotto nominato Team PrincipalAudi modifica alla struttura manageriale del progetto Formula 1 nominando Mattia Binotto Team Principal. Binotto prende il posto di Jonathan Wheatley, che lascia Audi Revolut F1 Team con effetto immed ... ansa.it Wheatley lascia l’Audi Revolut F1 Team. Binotto anche team principalAudi ha apportato una modifica alla struttura manageriale del team di Formula 1. Oltre al suo attuale ruolo di responsabile ... motorinolimits.com Tutto pronto per il GP del Giappone! #ARF1 #Suzuka Audi Revolut F1 Team - facebook.com facebook Audi Revolut F1 Team, Mattia Binotto nominato Team Principal. Il nuovo incarico si aggiunge al ruolo di Responsabile del Progetto Audi F1 #ANSAmotori #ANSA x.com