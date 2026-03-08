Audi Revolut F1 Team debutta con punti a Melbourne | Bortoleto chiude nono Hulkenberg si ferma prima del via

L’Audi Revolut F1 Team ha esordito a Melbourne con due piloti in pista. Bortoleto ha concluso la gara in nona posizione, mentre Hulkenberg si è fermato prima dello start. La squadra ha mostrato i primi segnali di una presenza competitiva nel campionato mondiale, con la prima gara che ha messo in evidenza i progressi fatti finora.

L' Audi Revolut F1 Team inizia la sua avventura in Formula 1 con un risultato subito significativo. Nel Gran Premio d'Australia 2026, la nuova squadra conquista infatti i suoi primi punti iridati grazie al nono posto di Gabriel Bortoleto, capace di portare la monoposto in top 10 al termine di una gara solida e matura. Un debutto che dà valore al lavoro svolto durante l'inverno e che consegna al team un primo segnale concreto di competitività. A rendere ancora più importante il risultato è il contesto: si trattava della prima gara ufficiale nella storia del progetto Audi in Formula 1, su un circuito complesso e in un weekend che aveva già mostrato indicazioni incoraggianti fin dalle qualifiche.