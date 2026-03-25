L'E3 Saxo Classic 2026 si avvicina con un percorso che comprende sedici muri e sette settori di pavé. La corsa si svolge in Belgio, dopo la Milano-Sanremo, e rappresenta una delle tappe più impegnative del calendario del ciclismo su strada maschile. La gara mira a individuare il nuovo vincitore di questa classica.

Dopo la Milano-Sanremo, il ciclismo su strada maschile si sposta ora in Belgio per affrontare le classiche sul pavé. Venerdì 27 marzo sarà infatti il turno dell’E3 Saxo Classic 2026, corsa fiamminga giunta quest’anno alla sua 68esima edizione. Ritorna quindi lo spettacolo ad Harelbeke, dove Mathieu Van der Poel va alla ricerca del terzo successo consecutivo dopo quelli del 2024 e del 2025. Il percorso ricalca le edizioni precedenti con la partenza e l’arrivo nella cittadina belga dopo 208.5 chilometri. Sedici saranno i muri da affrontare con un totale di sette settori in pavé. Si comincerà con il Katteberg dopo pochi chilometri per poi affrontare La Houppe ed il Berg Ten Stene. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - E3 Saxo Classic 2026: il percorso ai raggi X. Sedici muri e sette settori in pavé per incoronare il nuovo vincitore

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