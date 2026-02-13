Rissa sul volo di linea aereo costretto ad atterraggio d'emergenza | Sangue e denti sul pavimento

Una rissa violenta a bordo di un volo Jet2 da Antalya a Manchester ha costretto l’aereo a un atterraggio d’emergenza. Durante il volo, alcuni passeggeri hanno iniziato a litigare furiosamente, finendo per avere sangue e denti sul pavimento dell’aereo. Le immagini di quanto accaduto, riprese dal personale di bordo, mostrano scene di caos e paura tra i passeggeri.

L'incredibile violenza, ripresa anche in un video, su un aereo della compagnia Jet2 partito da Antalya, in Turchia, e diretto a Manchester. Il caos a bordo ha costretto il comandante a un atterraggio di emergenza a Bruxelles dove due passeggeri sono stati arrestati e saranno banditi a vita.🔗 Leggi su Fanpage.it

