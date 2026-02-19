Attentato Ranucci la destra in Consiglio comunale a Pisa boccia le mozioni di solidarietà al giornalista

Nel Consiglio comunale di Pisa, i rappresentanti di centrodestra hanno deciso di respingere le mozioni di solidarietà rivolte a Sigfrido Ranucci, giornalista di Report vittima di un attentato lo scorso ottobre. La causa della decisione riguarda le divergenze politiche, che hanno portato i consiglieri a non approvare le iniziative di sostegno. La discussione si è accesa quando alcuni hanno accusato le proposte di essere parte di un clima di polemica. La maggioranza ha infine preferito non pronunciarsi pubblicamente sulla vicenda.

Polemica nel Consiglio comunale di Pisa, dove i partiti di centrodestra si sono rifiutati di esprimere solidarietà nei confronti del giornalista di Report, Sigfrido Ranucci per l'attentato subito lo scorso ottobre. Città in Comune - Rifondazione Comunista, forza di opposizione ha denunciato l'accaduto lasciando l'Aula per protesta.