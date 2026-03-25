Concorso ordinario Dirigenti scolastici 2023 | si attende la risposta del Ministro Valditara

Dal 5 marzo scorso, un'iniziativa promossa dal Movimento Equità nel Merito attende una risposta ufficiale da parte del Ministro dell’Istruzione e del Merito riguardo al concorso ordinario per dirigenti scolastici 2023. La richiesta, ancora senza riscontro, riguarda questioni legate alla procedura e ai criteri di selezione per questa categoria professionale.

Inviato da Movimento Equità nel Merito - Dal 5 marzo scorso giace senza risposta, sulla scrivania del Ministro dell’Istruzione e del Merito dott. Giuseppe Valditara, un voluminoso dossier di centinaia e centinaia di pagine firmato dal prof. Massimo Arcangeli – docente universitario, linguista, sociologo della comunicazione, critico letterario e scrittore. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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