Venerdì 3 aprile alle 19:30, sulla Fast News Platform, sarà trasmessa una diretta esclusiva con l'ospite Iwan Manzoni. L'evento si svolgerà in diretta e sarà accessibile online. Non sono stati annunciati altri dettagli o partecipanti collegati all’evento.

Venerdì 3 aprile 2026, alle ore 19:30 (CET), Iwan?Manzoni sarà protagonista di una diretta esclusiva sulla Fast News Platform. Originario di Assisi, Manzoni è noto per il suo coinvolgimento in iniziative culturali e letterarie in Umbria, dove ha partecipato come lettore e interprete a numerosi eventi e festival dedicati alla narrativa e alla poesia. Durante la trasmissione, il poeta e autore di libri Manzoni racconterà il suo percorso artistico e culturale, condividendo esperienze legate alla letteratura contemporanea e al panorama culturale regionale. Sarà anche l’occasione per un dialogo diretto con il pubblico, che potrà interagire con domande e commenti, entrando così in contatto con la figura di un interprete capace di unire tradizione e innovazione nella promozione delle arti. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Assisi. Iwan Manzoni ospite in diretta su Fast News Platform venerdì 3 aprile

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