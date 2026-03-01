Francesco Cataldo Verrina ospite su Fast News Platform venerdì 6 marzo 2026

Venerdì 6 marzo 2026, dalle 19:30 alle 20:30, Francesco Cataldo Verrina sarà ospite del programma “L’Approfondimento” su Fast News Platform. Verrina interverrà per un’ora, a partire dalle 19:30, durante la trasmissione condotta sulla piattaforma digitale. La sua presenza è confermata in questa fascia oraria e sarà parte della scaletta del programma.

Venerdì 6 marzo 2026, dalle 19:30 alle 20:30, Francesco Cataldo Verrina sarà ospite del programma “L’Approfondimento” su Fast News Platform. La trasmissione sarà trasmessa in diretta anche per il pubblico internazionale: alle 13:30 a New York, alle 15:30 a Buenos Aires e alle 10:30 a Vancouver. Durante l’appuntamento, Verrina parlerà della sua lunga carriera di critico musicale, conduttore radiofonico e autore di libri sul jazz, approfondendo temi legati alla musica, alla cultura e alla comunicazione. L’incontro offrirà agli ascoltatori un’occasione unica per conoscere da vicino la sua visione della musica e il suo approccio alla divulgazione culturale. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

