Assegno ordinario di invalidità importo massimo requisiti e limiti per il 2026

L’assegno ordinario di invalidità è una prestazione economica erogata dall’Inps su domanda, rivolta ai lavoratori con capacità lavorative ridotte. Per il 2026, sono previsti limiti e requisiti specifici per l’accesso a questa forma di sostegno, che rappresenta il massimo importo erogabile. La prestazione si rivolge esclusivamente a chi soddisfa le condizioni stabilite dalla normativa vigente.

L’assegno ordinario di invalidità è la prestazione economica, erogata dall’Inps ma solo su domanda, destinata ai lavoratori con capacità lavorative ridotte. Ne può beneficiare chi ha una capacità lavorativa che risulta ridotta a meno di un terzo a causa di una condizione fisica o mentale riconosciuta. La misura dell’assegno ordinario di invalidità è un sostegno al reddito che si rivolge ai lavoratori dipendenti e autonomi che hanno maturato i requisiti contributivi necessari. Inoltre, il beneficiario deve farne richiesta, non viene quindi predisposta in automatico, allegando la certificazione medica del proprio stato di invalidità. Cos’è l’assegno ordinario invalidità. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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