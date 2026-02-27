Assegno ordinario di invalidità Inps aumenti in arrivo | ecco a chi spettano e quanto

L'Inps ha annunciato aggiornamenti sugli assegni ordinari di invalidità calcolati con il sistema contributivo, con aumenti previsti a partire da prossimi mesi. Le nuove misure riguarderanno specifici beneficiari e determineranno un incremento delle somme mensili. Le novità sono state comunicate ufficialmente e riguardano in particolare chi riceve l’assegno in base ai contributi versati.

Arrivano novità rilevanti per i titolari di assegno ordinario di invalidità (Aoi) calcolato interamente con il sistema contributivo. Con la circolare n. 20 del 25 febbraio 2026, l'Inps ha infatti recepito le indicazioni della Corte Costituzionale, estendendo la possibilità di integrazione al trattamento minimo anche agli assegni liquidati con il metodo contributivo. Una modifica che potrebbe tradursi in un aumento dell'importo per molti beneficiari e che apre alla possibilità di presentare domanda di riesame per le istanze respinte in passato. Cos'è l'assegno ordinario di invalidità e chi ne ha diritto. L'assegno ordinario di invalidità (Aoi) è una prestazione economica erogata dall'Inps a lavoratori con capacità lavorativa ridotta a meno di un terzo (oltre il 67%) per infermità fisica o mentale.