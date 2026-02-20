Ferrovie sud est pullman | oggi molte corse soppresse o effettuate con noleggio con conducente ELENCO Assenza in massa di autisti l' assessore regionale convoca l' azienda | le proteste non possono colpire pendolari studenti e lavoratori

Da lunedì, le Ferrovie Sud Est e i pullman registrano numerose corse cancellate o affidate ai noleggi con conducente a causa della mancanza di autisti. Oggi molte linee sono ferme o funzionano con mezzi sostitutivi, creando disagi tra pendolari, studenti e lavoratori. L’assessore regionale ha convocato l’azienda per trovare una soluzione, sottolineando che le proteste non devono danneggiare chi dipende daily dai mezzi pubblici. La causa principale è l’assenza di autisti, molti dei quali hanno conseguito certificati medici nelle ultime ore. La crisi si protrae senza una fine immediata.

Va avanti così da lunedì. Decine di conducenti hanno presentato certificati medici. Centinaia di corse con autobus soppresse. —– Dal sito delle ferrovie sud est:. Corse automobilistiche soppresse per la giornata del 20 febbraio 2026 causa indisponibilità del personale . La seguente lista potrebbe essere soggetta a variazioni ed aggiornamenti: Corsa 11015 Bari L.Go Ciaia 06. 20 08. 25 Taranto Terminal Cimino effettuato con NCC Corsa M1114 Gioia Del Colle 06. 30 07. 25 Bari L.Go Ciaia effettuato con NCC Corsa 16021 Gioia Del Colle 06. 45 07. 45 Alberobello effettuato con NCC Corsa 10422 Alberobello 07.