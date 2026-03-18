Nella notte a Campagnola Emilia, verso l’una, si è udito un forte boato nel centro storico. Un gruppo di ladri ha assaltato la filiale del Credem in piazza Roma utilizzando la tecnica della

Campagnola Emilia (Reggio Emilia), 18 marzo 2026 – Un botto che è stato sentito nitidamente in gran parte del centro storico, verso l’una della scorsa notte a Campagnola, dove una banda di ladri ha preso di mira la filiale del Credem, in piazza Roma. I malviventi hanno utilizzato la tecnica cosiddetta della "marmotta", inserendo materiale esplodente nella fessura dello sportello automatico. La successiva deflagrazione ha sventrato il bancomat, permettendo ai ladri di portare via i cassetti col denaro. L’intervento dei carabinieri . Sul posto sono arrivati in fretta i carabinieri della locale caserma e del Radiomobile di Guastalla, ma i ladri erano già riusciti ad allontanarsi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Boato nella notte, assalto al bancomat con la tecnica della "marmotta"

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