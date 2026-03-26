L’Azienda USL Toscana Nord Ovest ha annunciato la nomina della dottoressa Marta Milianti come responsabile del Servizio Dipendenze di Pisa. La nomina è stata comunicata recentemente e riguarda la gestione del SerD nella città. La dottoressa Milianti assume così ufficialmente il ruolo di referente per le attività e i servizi legati alle dipendenze nella zona.

La dottoressa Milianti resterà ad interim anche a capo del SerD di Pontedera fino all’individuazione del nuovo responsabile L’Azienda USL Toscana nord ovest comunica che la dottoressa Marta Milianti è stata nominata responsabile del Servizio Dipendenze (SerD) di Pisa. Milianti si è laureata in Medicina e chirurgia all’università di Pisa e nel 2008 ha conseguito la specializzazione in psichiatria. Successivamente ha ottenuto un dottorato di ricerca in neurobiologia e clinica dei disturbi affettivi, si è perfezionata in psicoterapia cognitivo comportamentale e ha completato un master in dipendenze patologiche. Ha iniziato la sua attività... 🔗 Leggi su Pisatoday.it

© Pisatoday.it - Asl Toscana Nord Ovest: Marta Milianti nominata responsabile del Servizio Dipendenze di Pisa

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