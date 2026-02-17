Policlinico stabilizzati 5 medici e un dirigente amministrativo

Il Policlinico ha stabilizzato cinque medici e un dirigente amministrativo, un investimento che mira a migliorare i servizi offerti. La decisione arriva dopo mesi di carenza di personale, che ha rallentato alcune attività cliniche. Dal primo marzo, i nuovi assunti lavoreranno a tempo indeterminato, contribuendo a ridurre i tempi di attesa e a garantire un’assistenza più efficace ai pazienti.

Dal prossimo 1 marzo il Policlinico rafforzerà ulteriormente il proprio organico con l'immissione in servizio a tempo indeterminato di sei professionisti. Si tratta di cinque dirigenti medici e di un dirigente amministrativo che, a seguito del percorso di stabilizzazione previsto dalla normativa vigente, entreranno stabilmente a far parte dell'organico aziendale. "L'ingresso a tempo indeterminato delle nuove unità – afferma la direttrice generale del Policlinico Maria Grazia Furnari - rappresenta un ulteriore passo nel percorso di consolidamento e potenziamento delle attività assistenziali e amministrative dell'azienda.