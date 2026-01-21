Matteo Diamanti ha iniziato ufficialmente il suo incarico come dirigente delle Professioni Sanitarie - Area Tecnica. Dopo aver superato con successo la prova concorsuale, entra in servizio a tempo indeterminato, rafforzando un’area strategica del settore sanitario. La nomina di Diamanti segna un passo importante per l’organizzazione, garantendo continuità e competenza nelle funzioni di riferimento.

Un nuovo dirigente per un’area strategica. Ha prese servizio ieri il nuovo dirigente delle Professioni Sanitarie - Area Tecnica, Matteo Diamanti, entrato ufficialmente in servizio a tempo indeterminato dopo aver superato la prova concorsuale. Il direttore generale Roberto Grinta ha porto al nuovo dirigente i più sentiti auguri di buon lavoro nella convinzione che il suo apporto sarà fondamentale per l’efficienza della salute pubblica fermana e per la coesione tra le varie realtà sanitarie, nello specifico quelle tecnico-sanitarie, che ogni giorno sono, con spirito di abnegazione, al servizio dei cittadini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Matteo Diamanti, il nuovo dirigente entra in servizio

