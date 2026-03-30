I lavoratori degli asili nido di Ostuni non hanno ricevuto lo stipendio da 20 giorni, una situazione che dura ormai da tempo. La Uil Fpl ha qualificato il ritardo come ingiustificato e insostenibile, annunciando la possibilità di un sit-in per protestare contro questa condizione. La questione riguarda il mancato pagamento delle retribuzioni e la mancanza di soluzioni immediate da parte delle autorità competenti.

La Uil Fpl proclama lo stato d'agitazione: "Non possono vivere di speranze e preghiere. Siamo di fronte a una situazione ingiustificata e insostenibile che si trascina da mesi" OSTUNI - Non c'è pace per i lavoratori degli asili nido di Ostuni. Ad oggi, il pagamento degli stipendi accusa un ritardo di 20 giorni: un'anomalia che la Uil Fpl definisce “ingiustificata e insostenibile”. Nonostante l'impegno quotidiano in un servizio essenziale per le famiglie e la comunità, il personale si ritrova ancora una volta a dover rivendicare il “sacrosanto diritto” alla retribuzione, spiegano dal sindacato. “I lavoratori non possono vivere di speranze e preghiere - dichiara il segretario territoriale Gianluca Facecchia - Siamo di fronte a una situazione che si trascina da mesi. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

© Brindisireport.it - Asili nido, lavoratori senza stipendio da 20 giorni: "Basta rinvii, pronti al sit-in"

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