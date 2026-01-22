Sit-in lavoratori Tekra davanti al Comune di Aversa | A rischio nostro lavoro da dicembre senza stipendi
Questa mattina, i lavoratori della Tekra si sono riuniti davanti al Comune di Aversa per un sit-in, preoccupati per il futuro del loro impiego. La società, che si occupa della gestione della raccolta dei rifiuti, segnala l’assenza di stipendi da dicembre, sollevando timori per la stabilità lavorativa e la continuità del servizio. La protesta sottolinea l’urgenza di trovare una soluzione alle difficoltà attuali.
Sit-in questa mattina davanti al Comune di Aversa da parte dei lavoratori della Tekra, società che gestisce il servizio di nettezza urbana in città. La protesta, organizzata dalla sigla sindacale USB Caserta, arriva dopo la recente comunicazione dell’azienda relativa all’affitto del ramo d’azienda a un’altra società con sede a Milano. I lavoratori temono per il proprio futuro occupazionale. Secondo loro, la nuova società subentrante non sarebbe in grado di garantire la copertura degli stipendi. Una situazione già critica, considerando che da dicembre i dipendenti non percepiscono regolarmente le mensilità. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
