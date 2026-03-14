Gicap | 180 lavoratori senza stipendio sit-in all’Inps

A Messina, 180 lavoratori della Gicap srl hanno organizzato un sit-in davanti all’Inps per protestare contro il mancato pagamento degli stipendi, che si protrae ormai da quasi tre mesi. Un blocco burocratico ha bloccato le procedure di pagamento, lasciando senza reddito le persone coinvolte. La manifestazione si è svolta in modo pacifico per chiedere chiarimenti e soluzioni immediate.

Un blocco burocratico sta paralizzando la vita di 180 lavoratori della Gicap srl a Messina, privandoli dello stipendio da quasi tre mesi. La richiesta di cassa integrazione guadagni, inoltrata dall’azienda nel gennaio scorso, rimane senza esito certo nonostante l’intervento del Ministero del Lavoro. Il nodo centrale non è una mancanza di volontà politica, ma una discrasia tecnica tra i dati dell’Inps e quelli aziendali che blocca il flusso economico verso le famiglie. I sindacati Filcams Cgil e Uiltucs hanno denunciato come questa stasi crei disagi gravissimi per i dipendenti, trasformando un meccanismo di salvaguardia in una fonte di insicurezza immediata. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Gicap: 180 lavoratori senza stipendio, sit-in all’Inps Articoli correlati Vertenza Gicap: "180 lavoratori in attesa della cassa integrazione, sarà protesta"Circa 180 lavoratori, al momento dipendenti della Gicap srl, sono ancora in attesa di sapere se potranno ricevere la cassa integrazione guadagni... Cesifop, il dramma dei lavoratori senza stipendio da quasi cinque anni: "Vertenza senza soluzione"I lavoratori del Cesifop (Centro siciliano per la formazione professionale) continuano a vivere una condizione di estrema difficoltà: senza stipendio... Tutto quello che riguarda Gicap 180 lavoratori senza stipendio... Discussioni sull' argomento Gicap, 180 lavoratori senza stipendio: protesta davanti all’Inps; Filcam e Uiltucs Messina, 180 lavoratori della Gicap ancora senza Cig. Filcam e Uiltucs Messina, 180 lavoratori della Gicap ancora senza CigCirca 180 lavoratori, al momento dipendenti della Gicap srl, sono ancora in attesa di sapere se potranno ricevere la cassa integrazione guadagni richiesta dalla stessa azienda nello scorso gennaio, ... ansa.it Gicap, 180 lavoratori attendono la cassa integrazione. Lunedì presidio di protesta davanti all’INPSCirca 180 lavoratori, al momento dipendenti della Gicap srl, sono ancora in attesa di sapere se potranno ricevere la cassa ... 98zero.com Gicap, 180 lavoratori in attesa di cassa integrazione: niente stipendio da gennaio. Lunedì protesta all’Inps di Messina https://gazzettadelsud.it/p=2183446 - facebook.com facebook Al confronto, oltre ad USB, sono state invitate a partecipare anche le aziende interessate, Gicap e Iracarni, insieme all’Ispettorato del Lavoro, all’INPS e al Sindaco di Reggio x.com