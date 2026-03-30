ascolti tv imma tataranni vince e doppia chi vuol essere milionario

Nell'ultima puntata della quinta stagione di Imma Tataranni, lo spettacolo ha ottenuto risultati positivi negli ascolti televisivi. Nel frattempo, il quiz Chi vuol essere Milionario ha registrato un calo di audience. I dati diffusi mostrano un confronto tra i due programmi, evidenziando il successo dello spettacolo con protagonista Imma Tataranni rispetto alla diminuzione di spettatori per il quiz.

Gliascolti tvdel 29 marzo assegnano la vittoria aImma Tataranni 5che con il finale di stagione doppia la concorrenza, ovveroChi vuol essere Milionario? Alcune delle immagini pubblicate all’interno di questa testata giornalistica sono tratte da fonti online liberamente accessibili. Tali immagini non sono in alcun modo utilizzate per finalità commerciali e i relativi diritti restano di esclusiva titolarità dei rispettivi aventi diritto. In caso di accertata violazione, la redazione adotterà senza indugio ogni misura necessaria alla cessazione della stessa. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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