ascolti tv vince ancora imma tataranni male chi vuol essere milionario

I dati degli ascolti tv del 22 marzo assegnano la vittoria a Imma Tataranni 5 che continua a vincere contro Chi vuol essere milionario Gliascolti tvdel 22 marzo assegnano la vittoria un’altra volta aImma Tataranniche cresce, al contrarioChi vuol essere Milionariocontinua ad andare male. Alcune delle immagini pubblicate all’interno di questa testata giornalistica sono tratte da fonti online liberamente accessibili. Tali immagini non sono in alcun modo utilizzate per finalità commerciali e i relativi diritti restano di esclusiva titolarità dei rispettivi aventi diritto. In caso di accertata violazione, la redazione adotterà senza indugio ogni misura necessaria alla cessazione della stessa. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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Il set di Imma Tataranni mi ha dato proprio tanto: leggerezza e amicizia. Barbara Ronchi, insieme a Francesco Amato, hanno raccontato la quinta stagione della fiction tratta dai romanzi di Mariolina Venezia, a Hollywood Party, in podcast su RaiPlay Sound bit.l x.com