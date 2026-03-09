Ascolti tv domenica 8 marzo | Imma Tataranni 5 Chi vuol essere milionario

Domenica 8 marzo 2026 sono stati trasmessi su Rai 1 l’ultima puntata della quinta stagione di Imma Tataranni e su Canale 5 il quiz Chi vuol essere milionario. I dati sugli ascolti televisivi di ieri sera indicano quale programma ha raggiunto il maggior pubblico, con i numeri di share e spettatori complessivi che hanno seguito le due trasmissioni.

Ascolti tv domenica 8 marzo 2026: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, domenica 8 marzo 2026? Su Rai 1 è andato in onda Imma Tataranni 5. Su Rai 2 Divorzio a Las Vegas. Su Rai 3 Presa Diretta. Su Rete 4 Fuori dal coro. Su Canale 5 Chi vuol essere milionario. Su Italia 1 Le Iene. Sul Nove Che tempo che fa. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv domenica 8 marzo 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv domenica 8 marzo 2026, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. In aggiornamento. Access prime time I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. 🔗 Leggi su Tpi.it

