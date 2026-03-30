ascolti tv ieri domenica 29 marzo chi ha vinto tra imma tataranni chi vuol essere milionario e le iene

Domenica 29 marzo 2026, i programmi televisivi della prima serata si sono affrontati tra Imma Tataranni, Chi vuol essere Milionario e Le Iene. I dati degli ascolti mostrano quale tra i tre ha registrato il maggior numero di spettatori, offrendo un quadro chiaro delle preferenze del pubblico in quella fascia oraria. La sfida tra i diversi generi ha caratterizzato l’appuntamento serale di questa giornata.

La Rai centra il tris nella giornata di domenica 29 marzo per quanto riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato sia in prima serata, con Imma Tataranni che batte Chi vuol essere Milionario, con Affari Tuoi di Stefano De Martino che ha la meglio su La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti e L’Eredità di Marco Liorni che ha la meglio su Caduta libera di Max Giusti. In prima serata bene anche Che tempo che fa (Nove), Le Iene (Italia1), Propaganda Live (La7), Presadiretta (Rai3), Fuori da Coro (Rete4), Per sempre Gino (Rai2) e Gran Premio di Moto2 (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.... 🔗 Leggi su Virgilio.it

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