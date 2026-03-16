ascolti tv ieri domenica 15 marzo chi ha vinto tra imma tataranni chi vuol essere milionario fazio e le iene

I dati degli ascolti tv di ieri sera, domenica 15 marzo, mostrano quale programma ha dominato la serata: tra Imma Tataranni, Chi vuol essere Milionario, Fazio e Le Iene, i numeri raccolti dai vari show sono stati diffusi dall'azienda di rilevazione. La sfida in prima serata tra Chi vuol essere Milionario e gli altri programmi ha attirato l'attenzione del pubblico, con risultati che saranno pubblicati nei prossimi report.

La Rai centra il tris nella giornata di domenica 15 marzo per quanto riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, hanno premiato la tv di Stato nel confronto diretto con Mediaset in prima serata con Imma Tataranni che ha battuto Chi vuole essere milionario?, nell’access prime time con Affari Tuoi che ha avuto la meglio su La Ruota della Fortuna e nel preserale con L‘Eredità che ha chiuso davanti a Caduta libera. Ecco tutti i dati Auditel della giornata. Ascolti tv 15 marzo: chi ha vinto tra Imma Tataranni, Chi vuol essere Milionario, Che Tempo Che Fa e Le Iene Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso: Rai 1, Imma Tataranni: 4. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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