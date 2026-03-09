Ascolti tv ieri domenica 8 marzo chi ha vinto tra Imma Tataranni Chi vuol essere Milionario Le Iene e Fazio

Domenica 8 marzo 2026, i programmi più seguiti in prima serata sono stati Imma Tataranni, Chi vuol essere milionario, Le Iene e Fazio. I dati di ascolto di Auditel hanno mostrato quale tra questi ha ottenuto il maggior numero di spettatori, evidenziando le preferenze del pubblico italiano durante la serata. La sfida tra i vari show ha coinvolto diverse fasce di pubblico, con risultati che saranno analizzati nei dettagli.

La Rai non centra il tris nella giornata di domenica 8 marzo per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, non premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere non è Affari Tuoi (Rai 1) ma La Ruota della Fortuna (Canale 5), nel preserale vince il L’Eredità (Rai 1) contro Caduta Libera (Canale 5). In prima serata invece è Chi vuol essere milionario (Canale 5) a finire dietro a Imma Tataranni ma davanti a Che tempo che fa (Nove) di Fabio Fazio. Ai piedi del podio Le Iene (Italia 1), Presadiretta (Rai 3), Fuori dal Coro (Rete 4), Il caso Epstein (La7), Divorzio a Las Vegas (Rai 2) e Operation Fortune (Tv8). 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Ascolti tv ieri domenica 8 marzo chi ha vinto tra Imma Tataranni, Chi vuol essere Milionario, Le Iene e Fazio Articoli correlati Ascolti tv ieri domenica 1 marzo chi ha vinto tra Franco Battiato, Chi vuol essere Milionario, Le Iene e FazioLa Rai non centra il tris nella giornata di domenica 1 marzo per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. Ascolti tv ieri domenica 25 gennaio chi ha vinto tra Chi vuol essere Milionario, Fazio, Report, Le IeneLa Rai sfiora il tris nella giornata di domenica 25 gennaio per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. Approfondimenti e contenuti su Imma Tataranni Temi più discussi: Imma Tataranni 5: anticipazioni, quante puntate sono, cosa cambia per Affari Tuoi; Ascolti tv del 5 marzo: Don Matteo e Quo vado?; Guida tv domenica 8 marzo 2026, cosa guardare stasera sui canali in chiaro e su Sky; Imma Tataranni 5, Scalera: Lascio la serie, è l'ultima stagione. E su assenza Calogiuri: Potremmo prevedere ritorni. Ascolti tv domenica 8 marzo: Imma Tataranni 5, Chi vuol essere milionarioAscolti tv 8 marzo 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (domenica) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it Ascolti tv ieri (8 marzo): Imma Tataranni affonda Gerry ScottiLa fiction con Vanessa Scalera debutta e vince con il 24,1% di share, Chi vuol essere milionario cala al 13,1%: tutti i dati Auditel ... libero.it Imma Tataranni 5 ritorno vincente con il 24% di share e più di 4 milioni di spettatori. Un grande risultato per questo inizio di quinta stagione che conferma il valore assoluto del personaggio interpretato da Vanessa Scalera. Imma è sempre Imma, nonostante t - facebook.com facebook Torna Imma Tataranni sostituto procuratore, la fiction Rai creata dai libri di Mariolina Venezia. Quinta stagione della serie, ultima per Vanessa Scalera nei panni della protagonista. x.com