Ascolti TV 29 Marzo 2026 | i dati Auditel della prima serata

I dati Auditel della prima serata di domenica 29 marzo 2026 sono stati diffusi questa mattina. Le rilevazioni indicano le percentuali di share e gli ascolti assoluti delle principali reti televisive trasmesse durante quella fascia oraria. Le cifre ufficiali riguardano le trasmissioni più seguite e i programmi che hanno attirato il maggior numero di spettatori.

Ascolti TV 29 Marzo 2026 – Come ogni mattina, ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di ieri domenica 29 Marzo 2026. In breve. Vincitore prima serata: Programma ( Canale ) — spettatori spettatori ( share% ). Podio: 2° 3°. In questo articolo trovi tutti i dati Auditel ufficiali relativi agli ascolti TV di ieri e le percentuali di share della prima serata, aggiornati non appena disponibili. Indice. In breve. Ascolti TV prima serata ieri Domenica 29 Marzo 2026. Dati Auditel Ascolti TV del 29 Marzo 2026. Archivio Ascolti TV. Ascolti TV prima serata ieri Domenica 29 Marzo 2026. Di seguito i dati Auditel ufficiali relativi alla fascia di prima serata di Domenica 29 Marzo: In caso di problemi o ritardi nella visualizzazione dei numeri, aggiorna la pagina CLICCANDO QUI Canale Programma Spettatori Share Rai 1 Imma Tataranni. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com © Atomheartmagazine.com - Ascolti TV 29 Marzo 2026: i dati Auditel della prima serata Articoli correlati Ascolti TV 29 Gennaio 2026: i dati Auditel della prima serataAscolti TV 29 Gennaio 2026 – Come ogni mattina, ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di ieri giovedì 29 Gennaio 2026. Una selezione di notizie su Auditel della Temi più discussi: Ascolti Tv 24 marzo: Grande Fratello Vip flop, battuto da Dimartedì e Guanciale; Ascolti TV ieri 21 marzo, vince il serale di Amici (23.8%) ma Canzonissima è a un passo (22.5%): i dati Auditel; Ascolti tv 20 marzo, vince The Voice Generations (23.2%) e il Gf Vip cala ancora (14.3%): i dati Auditel; Ascolti TV Total Audience | Venerdì 27 Marzo 2026. Uomini e Donne (+93K) e Il Paradiso delle Signore (+65K) crescono più di tutti. Ascolti tv ieri 29 marzo 2026: share tv e dati Auditel.Ascolti tv ieri 29 marzo 2026: share tv e dati Auditel. Scopri quale programma è stato il più seguito della serata di domenica 29 marzo ... mam-e.it Ascolti Tv 29 marzo, Amici cresce (24.1%) e Canzonissima va giù (19.4%) nella sfida del sabatoNella sfida del sabato il talent di Maria De Filippi cresce e tocca il 24,1% di share, mentre Milly Carlucci scende al 19,4% ... fanpage.it La nazionale di calcio sbanca l'Auditel della prima serata di giovedì 26 marzo 2026. #AscoltiTv - facebook.com facebook