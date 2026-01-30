ascolti tv i dati del 29 gennaio 2026

I dati degli ascolti tv del 29 gennaio 2026 mostrano ancora una volta il successo di Don Matteo 15. La serie è stata la più vista della serata su Rai1, conquistando circa 3 milioni di spettatori. Un risultato che conferma il suo pubblico fedele e la sua capacità di attirare grandi numeri anche in questa stagione.

Bene Don Matteo Nella serata di ieri, giovedì 29 gennaio 2026, su Rai1 Don Matteo 15 ha conquistato ben 3.901.000 spettatori pari al 23.4% di share. Poi, in onda su Canale5 Striscia la Notizia ottiene 1.807.000 spettatori con uno share del 12.3%. Su Rai2, dopo la presentazione Ore 14 Sera non va oltre 744.000 spettatori pari al 5.7%. Su Italia1 Shark 2 – L’abisso si ferma a 885.000 spettatori con il 5%. Su Rai3, Splendida Cornice registra 1.012.000 spettatori (6.4%). Su Rete4, Dritto e Rovescio totalizza 806.000 spettatori (6.5%). Su La7 Piazzapulita raggiunge 826.000 spettatori e il 6.1%. 🔗 Leggi su 361magazine.com

I dati ufficiali degli ascolti TV della prima serata di ieri mostrano ancora una volta quali programmi hanno dominato il prime time.

Gli ascolti televisivi di mercoledì 7 gennaio 2026 vedono una sfida tra Rai1 e Canale 5, con programmi come “Purché finisca bene – Tempi supplementari” e “A testa alta” che si contendono l’attenzione del pubblico.

