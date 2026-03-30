Ascolti TV | Domenica 29 Marzo 2026

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Nella serata di ieri, domenica 29 marzo 2026, su Rai1 Imma Tataranni – Sostituto Procuratore 5 interessa.000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo conquista.000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 Per Sempre Gino intrattiene.000 spettatori (%). Su Italia1 Le Iene presentano: Inside incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3, dopo Presadiretta Open (.000 – %) e la presentazione (.000 – %), Presadiretta segna.000 spettatori pari al % (Presadiretta Più a.000 e il %). Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza.000 spettatori (%). Su La7 Propaganda Live raggiunge.000 spettatori e il %. Su Tv8 il Gran Premio di Moto2 ottiene. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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