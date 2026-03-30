Ascolti tv domenica 29 marzo | Imma Tataranni 5 Chi vuol essere milionario Presa Diretta

Domenica 29 marzo 2026, i dati di ascolto televisivo mostrano che il programma più seguito in prima serata su Rai 1 è stato “Imma Tataranni” alla quinta stagione. Altre trasmissioni trasmesse nello stesso orario sono state “Chi vuol essere milionario” e “Presa Diretta”. I numeri di ascolto e lo share complessivo sono stati registrati e diffusi dall’agenzia di rilevazione.

Ascolti tv domenica 29 marzo 2026: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, domenica 29 marzo 2026? Su Rai 1 è andato in onda Imma Tataranni 5. Su Rai 3 Presa Diretta. Su Rete 4 Fuori dal coro. Su Canale 5 Chi vuol essere milionario. Su Italia 1 Le Iene presentano Inside. Su La7 Propaganda Live. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv domenica 29 marzo 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv domenica 29 marzo 2026, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. In aggiornamento. Access prime time I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Ascolti tv domenica 29 marzo: Imma Tataranni 5, Chi vuol essere milionario, Presa Diretta Articoli correlati Ascolti tv domenica 22 marzo: Imma Tataranni 5, Chi vuol essere milionario, Presa DirettaAscolti tv domenica 22 marzo 2026: auditel e share dei programmi di ieri ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera,... Ascolti tv domenica 8 marzo: Imma Tataranni 5, Chi vuol essere milionarioAscolti tv domenica 8 marzo 2026: auditel e share dei programmi di ieri ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, domenica... Aggiornamenti e notizie su Imma Tataranni Temi più discussi: Ascolti TV ieri 22 marzo, vince Imma Tataranni (25.3%), Chi vuol essere milionario? non brilla (14.9%): i dati Auditel; Ecco come finisce per sempre Imma Tataranni, stasera in tv e streaming; Stasera in tv (29 marzo): Diego Bianchi cambia giorno, Imma Tataranni chiude e brividi su Rai 2 per Gino Paoli; Imma Tataranni 5, stasera in tv l'ultima puntata: le anticipazioni. Ecco come finisce per sempre Imma Tataranni: anticipazioni del gran finale dell’ultima stagione, stasera in tvNessuno si salva da solo, neppure la sostituto procuratore di Matera. Finisce oggi la quinta e ultima stagione della serie amatissima con Vanessa Scalera. Una donna sull'orlo di una crisi di nervi e u ... msn.com Imma Tataranni 5, anticipazioni ultima puntata di domenica 29 marzo 2026Anticipazioni della quarta e ultima puntata di Imma Tataranni - Sostituto Procuratore 5, in onda su Rai 1 domenica 29 marzo 2026 ... davidemaggio.it Il meraviglioso cast di Imma Tataranni ci sta per salutare. Da Vanessa Scalera a Massimiliano Gallo. Grazie di tutto per averci accompagnato in questi anni. Una fiction favolosa Grazie a voi attori straordinari #ImmaTataranni - facebook.com facebook