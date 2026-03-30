Ascolti TV | Domenica 29 Marzo 2026 Successone finale per Imma Tataranni oltre i 4,5 milioni 24.5% doppiato il Milionario 12.7%
Nella serata di ieri, domenica 29 marzo 2026, su Rai1 Imma Tataranni – Sostituto Procuratore 5 interessa 4.511.000 spettatori pari al 24.5% di share dalle 21:41 alle 23:28. Su Canale5 Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo conquista 1.840.000 spettatori con uno share del 12.7% dalle 21:53 alle 00:40. Su Rai2 Per Sempre Gino intrattiene.000 spettatori (%). Su Italia1 Le Iene presentano: Inside incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3, dopo Presadiretta Open (.000 – %) e la presentazione (.000 – %), Presadiretta segna.000 spettatori pari al % (Presadiretta Più a.000 e il %). Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza.000 spettatori (%). 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
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Tutto quello che riguarda Imma Tataranni
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E con questa puntata si chiude la quinta stagione di Imma Tataranni. Vi è piaciuta Le risposte nei commenti! #ImmaTataranni5 - facebook.com facebook