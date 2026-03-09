Nella serata di domenica 8 marzo 2026, su Rai1, il film Imma Tataranni - Sostituto Procuratore 5 ha ottenuto il 24,1% di share, attirando l’attenzione del pubblico. Il quiz Milionario ha invece raccolto il 13,1% di share, mentre altri programmi hanno registrato risultati inferiori. La serata televisiva ha visto quindi una predominanza di Imma Tataranni rispetto agli altri show in onda.

Nella serata di ieri, domenica 8 marzo 2026, su Rai1 Imma Tataranni – Sostituto Procuratore 5 interessa 3.961.000 spettatori pari al 24.1% di share. Su Canale5 Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo conquista 1.577.000 spettatori con uno share del 13.1%. Su Rai2 Divorzio a Las Vegas intrattiene.000 spettatori (%). Su Italia1 Le Iene incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3, dopo Presadiretta Open (.000 – %) e la presentazione (.000 – %), Presadiretta segna.000 spettatori pari al % (Presadiretta Più a.000 e il %). Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza.000 spettatori (%). Su La7 Il caso Epstein – Il racconto continua raggiunge. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

Ascolti TV | Domenica 8 Marzo 2026. Imma Tataranni 'arresta' tutti (24.1%), male il Milionario (13.1%)

