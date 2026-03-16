Ascolti TV | Domenica 15 Marzo 2026 Imma Tataranni vola oltre i 4 milioni 23.8% per il Milionario solo il 13.6%

Nella serata di domenica 15 marzo 2026, su Rai1, Imma Tataranni – Sostituto Procuratore 5 ha superato i 4 milioni di spettatori con una share del 23,8%. Sullo stesso canale, il quiz Il Milionario ha registrato un ascolto del 13,6%. I dati ufficiali di ascolto confermano il successo della serie e i risultati del programma.

Nella serata di ieri, domenica 15 marzo 2026, su Rai1 Imma Tataranni – Sostituto Procuratore 5 interessa 4.073.000 spettatori pari al 23.8% di share. Su Canale5 Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo conquista 1.679.000 spettatori con uno share del 13.6%. Su Rai2 Paralimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 – Cerimonia di Chiusura intrattiene 640.000 spettatori (3.3%). Su Italia1 Le Iene presentano: Inside incolla davanti al video 910.000 spettatori con il 7.8%. Su Rai3, dopo Presadiretta Open (.000 – %) e la presentazione (.000 – %), Presadiretta segna 962.000 spettatori pari al 5.3% (Presadiretta Più a.000 e il %). Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza 632. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Ascolti TV | Domenica 15 Marzo 2026. Imma Tataranni vola oltre i 4 milioni (23.8%), per il Milionario solo il 13.6% Articoli correlati Ascolti TV | Domenica 8 Marzo 2026. Imma Tataranni ‘arresta’ tutti (24.1%), male il Milionario (13.1%)Nella serata di ieri, domenica 8 marzo 2026, su Rai1 Imma Tataranni – Sostituto Procuratore 5 interessa 3. Ascolti TV 8 marzo: Imma Tataranni stravince, Il Milionario si ferma al 13.1%La domenica televisiva premia Rai 1: Imma Tataranni - Sostituto Procuratore conquista la prima serata con oltre 3,9 milioni di spettatori e il 24,1%... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Imma Tataranni Temi più discussi: Ascolti tv ieri (8 marzo): Imma Tataranni affonda Gerry Scotti; Ascolti tv, Imma Tataranni vince la prima serata di domenica con il 24,1%; Ascolti tv ieri domenica 8 marzo chi ha vinto tra Imma Tataranni, Chi vuol essere Milionario, Le Iene e Fazio; Imma Tataranni 5: trama, cast e personaggi. Ascolti tv 15 marzo, è la serata di Imma Tataranni. Gerry Scotti in picchiataChi ha vinto la sfida degli ascolti tv tra Chi vuol essere milionario – Il torneo e Imma Tataranni – Sostituto Procuratore 5: tutti i risultati ... dilei.it Ascolti TV ieri sera, 15 marzo 2026: chi ha vinto tra Imma Tataranni e Il Milionario?Ascolti TV. Ecco i programmi più visti della serata di ieri, domenica 15 marzo 2026. msn.com Dora Romano e Antonio Montemurro, che meraviglia di artist:) - Nella fiction “Imma Tataranni” sono i genitori di Pietro. Foto screen #immatataranni - facebook.com facebook Il set di Imma Tataranni mi ha dato proprio tanto: leggerezza e amicizia. Barbara Ronchi, insieme a Francesco Amato, hanno raccontato la quinta stagione della fiction tratta dai romanzi di Mariolina Venezia, a Hollywood Party, in podcast su RaiPlay Sound bit.l x.com