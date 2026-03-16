La sera del 15 marzo 2026 la televisione italiana ha visto protagonisti due programmi molto diversi tra loro. Da un lato, Imma Tataranni ha attirato l’attenzione di un pubblico fedele, mentre Gerry Scotti ha registrato un calo di ascolti rispetto alle puntate precedenti. La serata si è conclusa con una forte frammentazione dell’audience, tra nicchie di spettatori appassionati e grandi eventi di massa.

La domenica televisiva del 15 marzo 2026 si è chiusa all'insegna di una frammentazione del pubblico sempre più marcata, con proposte che hanno intercettato nicchie fedelissime e grandi eventi di forte impatto. In attesa dei dati definitivi, il quadro della serata riflette una sfida a distanza tra la serialità "corazzata" di Rai1 e l’intrattenimento di qualità che ormai ha trovato nel Nove la sua nuova casa. Il prime time ha visto il ritorno dell'indomabile Imma Tataranni – Sostituto Procuratore 5. La fiction con Vanessa Scalera si conferma il porto sicuro della rete ammiraglia Rai. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Ascolti tv 15 marzo, è la serata di Imma Tataranni. Gerry Scotti in picchiata

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Dora Romano e Antonio Montemurro, che meraviglia di artist:) - Nella fiction “Imma Tataranni” sono i genitori di Pietro. Foto screen #immatataranni - facebook.com facebook

Il set di Imma Tataranni mi ha dato proprio tanto: leggerezza e amicizia. Barbara Ronchi, insieme a Francesco Amato, hanno raccontato la quinta stagione della fiction tratta dai romanzi di Mariolina Venezia, a Hollywood Party, in podcast su RaiPlay Sound bit.l x.com