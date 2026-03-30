Ascolti tv 29 marzo | l’ultima puntata di Imma Tataranni contro Chi vuol essere milionario?

Nella prima serata di domenica 29 marzo, Rai1 ha trasmesso l’ultimo episodio della fiction Imma Tataranni, mentre su Canale 5 è andato in onda un episodio di Chi vuol essere milionario?. I dati degli ascolti televisivi indicano quale tra i due programmi ha ottenuto la maggiore audience.

Chi ha vinto la sfida degli ascolti tv nella prima serata di domenica 29 marzo. In onda su Rai1 la puntata che chiude il ciclo della fiction Imma Tataranni contro un episodio del quiz Chi vuol essere milionario. Sul Nove il consueto appuntamento con Che tempo che fa. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Ascolti tv domenica 29 marzo: Imma Tataranni 5, Chi vuol essere milionario, Presa DirettaAscolti tv domenica 29 marzo 2026: auditel e share dei programmi di ieri ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera,... Leggi anche: Ascolti tv, 29 marzo 2026: Imma Tataranni 5, Chi vuol essere milionario – Il Torneo, Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati Auditel Approfondimenti e contenuti su Imma Tataranni Temi più discussi: Stasera in tv (29 marzo): Diego Bianchi cambia giorno, Imma Tataranni chiude e brividi su Rai 2 per Gino Paoli; Ecco come finisce per sempre Imma Tataranni, stasera in tv e streaming; Ascolti TV ieri 22 marzo, vince Imma Tataranni (25.3%), Chi vuol essere milionario? non brilla (14.9%): i dati Auditel; Ascolti TV ieri sera, 22 marzo 2026: chi ha vinto tra Imma Tataranni e Il Milionario?. Ascolti tv domenica 29 marzo: Imma Tataranni 5, Chi vuol essere milionario, Presa DirettaAscolti tv 29 marzo 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (domenica) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it Stasera in tv (29 marzo): Diego Bianchi cambia giorno, Imma Tataranni chiude e brividi su Rai 2 per Gino PaoliCosa vedere stasera in tv? La7 con Propaganda Live di Diego Bianchi, il dating Primo appuntamento su Real Time e la cucina di Alessandro Borghese su Sky Uno ... libero.it E con questa puntata si chiude la quinta stagione di Imma Tataranni. Vi è piaciuta Le risposte nei commenti! #ImmaTataranni5 - facebook.com facebook