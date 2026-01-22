Inaugurato oggi a Bollate l’Ospedale di comunità con gli assessori Bertolaso e Alparone

Oggi a Bollate è stato inaugurato l’Ospedale di Comunità, situato nell’ala 1970 al terzo piano. La cerimonia, svoltasi alle 10, ha visto la partecipazione delle autorità locali, tra cui gli assessori Bertolaso e Alparone. La nuova struttura punta a migliorare l’assistenza sanitaria territoriale, offrendo servizi di prossimità alla comunità.

L’ospedale di comunità. Bertolaso all’inaugurazione: "Sanità vicina ai cittadini"L’ospedale di comunità di Asst Sette Laghi, il primo nel suo genere nel territorio, è entrato in funzione lo scorso ottobre.

