Nel 2025, il settore economico delle Marche registra un incremento dell’1,1% nell’occupazione, mentre la media nazionale si ferma allo 0,8%. Nelle città di Macerata si osserva un forte aumento dell’occupazione, mentre Ascoli subisce un calo significativo. I dati evidenziano le differenze tra le diverse aree della regione, con Macerata che si distingue per la crescita, Ascoli che invece registra una flessione.

Il tessuto economico delle Marche nel 2025 mostra una crescita complessiva dell’1,1% nell’occupazione, superando la media nazionale dello 0,8%. Tuttavia, dietro questa cifra regionale si nascondono dinamiche provinciali opposte: mentre Macerata registra un balzo del 6,1%, Ascoli Piceno arretra del 2,0% e Fermo cresce solo dello 0,8%. I dati forniti dall’analisi di Confartigianato evidenziano come il territorio non sia omogeneo, richiedendo approcci differenziati per ogni provincia. La provincia di Macerata emerge come motore trainante con 134mila occupati, spinta da un settore servizi in forte espansione del 10,6% e da un manifatturiero che sale del 4,5%. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Marche 2025: Macerata vola, Ascoli crolla

Articoli correlati

Export Marche 2025: crollo a Ascoli, resilienza a MacerataL’anno 2025 si chiude per l’economia marchigiana con un saldo negativo, segnando una flessione complessiva delle esportazioni del 7,6% rispetto...

Marche a due velocità: Ascoli sale, Fermo crolla nel settore modaIl 9 marzo 2026 segna un momento di svolta per l’imprenditoria femminile nel Piceno, dove i dati dell’Osservatorio Unioncamere rivelano un andamento...

Una raccolta di contenuti su Marche 2025 Macerata vola Ascoli crolla

Discussioni sull' argomento DR 1 II° Fase Gold: Macerata vince il big match e vola a +4; Il Basket Macerata supera la Montecchio Sport e vola a +4 in classifica.

Musicultura 2025: al via le audizioni live a MacerataIl premio del pubblico Banca Macerata è stato assegnato a Mezzanera, cantautrice italo-ghanese nota per la fusione di soul, urban e cantautorato nei suoi brani, che ha convinto con le canzoni Anna e ... it.blastingnews.com

Capodanno in piazza, ecco i concerti nelle Marche: da Ascoli ad Ancona, da Pesaro a MacerataSarà un capodanno romantico quello di Ascoli Piceno, dove gli Zero Assoluto si esibiranno in piazza del Popolo, dalle 22, seguiti dal dj set fino alle 2 del mattino, termine - ufficiale - della serata ... rainews.it

ÈTv Marche. . èTG Marche ore 13:20 del 20 Marzo 2026 - facebook.com facebook

Marche, AST Ancona: concorso per 35 Assistenti amministrativi, assunzioni per diplomati a tempo indeterminato Info e requisiti nel primo commento x.com