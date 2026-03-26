Aryna Sabalenka ha raggiunto le semifinali del Miami Open, uguagliando il record di vittorie di Serena Williams nel torneo stabilito dieci anni fa. La giocatrice ha ottenuto la qualificazione dopo aver vinto la sua partita negli ottavi di finale. La semifinale si svolgerà nelle prossime giornate, aggiungendo un nuovo capitolo alla sua partecipazione al torneo.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Aryna Sabalenka ha superato Hailey Baptiste in una sfida intensa, conquistando un posto nelle semifinali del Miami Open. La tennista bielorussa ha mostrato un’ottima forma, decidendo il match grazie a due break di servizio nei momenti cruciali. Questa è stata la terza volta che le due giocatrici si sono affrontate nel corso della stagione, con entrambi i match precedenti che hanno visto alternarsi le vittorie. La capacità di Sabalenka di gestire la pressione e di rispondere alle sfide in campo è risultata evidente anche in questo incontro. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Aryna Sabalenka uguaglia il record di Serena Williams al Miami Open, dopo dieci anni.

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