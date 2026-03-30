Arsenal scoppia il caso infortuni! 11 giocatori costretti a rinunciare alla nazionale e Arteta ora trema

L'Arsenal si trova ad affrontare una grave emergenza a causa di numerosi infortuni che hanno coinvolto 11 giocatori. Questi atleti hanno deciso di non partecipare alle imminenti competizioni con le rispettive rappresentative nazionali. La situazione mette sotto pressione l’allenatore, che si trova a dover gestire una rosa ridotta e le conseguenze di questa serie di assenze.

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