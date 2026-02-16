Arteta preoccupato per la squadra dell’Arsenal dopo ulteriori infortuni

Mikel Arteta si preoccupa per l’Arsenal dopo che due giocatori si sono infortunati durante l’ultima partita. La squadra ha perso così altri elementi importanti, riducendo le opzioni a disposizione del tecnico. Uno dei due infortunati è stato portato via in barella, creando ulteriore tensione nello spogliatoio.

2026-02-15 22:07:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. I Gunners hanno visto altri due giocatori infortunati. L’allenatore dell’Arsenal Mikel Arteta ha ammesso di essere preoccupato per il fatto che la sua squadra venga messa a dura prova dopo che la vittoria per 4-0 della FA Cup sul Wigan Athletic è stata in qualche modo rovinata dagli infortuni. I Gunners hanno prodotto una prestazione sorprendentemente dominante contro i lottatori della League One per passare al quinto turno mentre i leader della Premier League continuano a competere su quattro fronti. Nonostante abbia perso Riccardo Calafiori per un infortunio nel riscaldamento, l’Arsenal è diventata la prima squadra di Premier League a segnare quattro gol nei primi 30 minuti di una partita di FA Cup, mettendo a fil di spada i Latics per mantenere vive le loro speranze di una quadrupla. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

