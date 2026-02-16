Arteta preoccupato per la squadra dell’Arsenal dopo ulteriori infortuni
Mikel Arteta si preoccupa per l’Arsenal dopo che due giocatori si sono infortunati durante l’ultima partita. La squadra ha perso così altri elementi importanti, riducendo le opzioni a disposizione del tecnico. Uno dei due infortunati è stato portato via in barella, creando ulteriore tensione nello spogliatoio.
2026-02-15 22:07:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. I Gunners hanno visto altri due giocatori infortunati. L’allenatore dell’Arsenal Mikel Arteta ha ammesso di essere preoccupato per il fatto che la sua squadra venga messa a dura prova dopo che la vittoria per 4-0 della FA Cup sul Wigan Athletic è stata in qualche modo rovinata dagli infortuni. I Gunners hanno prodotto una prestazione sorprendentemente dominante contro i lottatori della League One per passare al quinto turno mentre i leader della Premier League continuano a competere su quattro fronti. Nonostante abbia perso Riccardo Calafiori per un infortunio nel riscaldamento, l’Arsenal è diventata la prima squadra di Premier League a segnare quattro gol nei primi 30 minuti di una partita di FA Cup, mettendo a fil di spada i Latics per mantenere vive le loro speranze di una quadrupla. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Arteta soddisfatto del punto dell’Arsenal dopo la “grande settimana”
Il tecnico dell’Arsenal Mikel Arteta mette in guardia dall’autocompiacimento mentre la sua squadra si prepara ad affrontare i Lupi in difficoltà (Video)
Mikel Arteta avverte l'Arsenal di mantenere concentrazione e umiltà, nonostante la squadra sia in testa alla Premier League.
PAIN in my TUMMY! Arteta SICK after late draw | Sunderland 2-2 Arsenal
Argomenti discussi: Documenti: Arteta teme che gli infortuni possano compromettere la quadrupla offerta dell’Arsenal; L’allenatore dell’Arsenal Mikel Arteta ammette preoccupazione per la quadrupla offerta dei Gunners a causa della crisi di infortuni – Paper Talk | Notizie di calcio.
Troppi giocatori non vaccinati, Arteta preoccupato: Li rispettiamo ma a pagare sarà la squadraCome se non bastasse il disastroso avvio di stagione (zero punti e 0 gol fatti in 3 partite), in casa Arsenal tiene banco anche il caso dei tanti giocatori che non hanno voluto ancora vaccinarsi, su ... m.tuttomercatoweb.com