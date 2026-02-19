Calafiori ha deciso la partita con un colpo di testa negli ultimi secondi, causando la rimonta dell'Arsenal. L'intervento del difensore azzurro al 93’ ha portato al gol del Wolverhampton, rovinando i piani di Arteta. La squadra di Mikel Arteta ora si trova a un punto dal City di Guardiola, che può avvicinarsi a -2. Questa conclusione sorprende, considerando che l’Arsenal era avanti di sette punti. La Premier League si riapre con una sfida in più da giocare per la capolista.

L’Arsenal va testa-coda. E adesso il Manchester City può sognare un clamoroso sorpasso, non immediato ma vicino al traguardo, nella corsa che porta alla Premier. È la conseguenza di un inatteso 2-2 dei Gunners in casa del Wolverhampton ultimo in classifica nell’anticipo della partita che la squadra di Arteta avrebbe dovuto giocare il 22 marzo, quando invece sfiderà Guardiola e i suoi a Wembley per la Carabao Cup. Al Molineux, i capoclassifica erano avanti di due gol dopo un’ora di gioco, l’inerzia della corsa al titolo saldamente nelle loro mani. Come la pioggia che cadeva su Wolverhampton si è trasformata in gelido nevischio, così il solido vantaggio dei Gunners è diventato uno scivoloso pareggio, suggellato al 94’ dal 19enne debuttante Tom Edozie aiutato da una sfortunata deviazione di Riccardo Calafiori, appena entrato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Calafiori beffa... l'Arsenal e Arteta rivede i fantasmi: ora il City di Pep può andare a -2

