Calafiori beffa l' Arsenal e Arteta rivede i fantasmi | ora il City di Pep può andare a -2

Da gazzetta.it 19 feb 2026

Calafiori ha deciso la partita con un colpo di testa negli ultimi secondi, causando la rimonta dell'Arsenal. L'intervento del difensore azzurro al 93’ ha portato al gol del Wolverhampton, rovinando i piani di Arteta. La squadra di Mikel Arteta ora si trova a un punto dal City di Guardiola, che può avvicinarsi a -2. Questa conclusione sorprende, considerando che l’Arsenal era avanti di sette punti. La Premier League si riapre con una sfida in più da giocare per la capolista.

L’Arsenal va testa-coda. E adesso il Manchester City può sognare un clamoroso sorpasso, non immediato ma vicino al traguardo, nella corsa che porta alla Premier. È la conseguenza di un inatteso 2-2 dei Gunners in casa del Wolverhampton ultimo in classifica nell’anticipo della partita che la squadra di Arteta avrebbe dovuto giocare il 22 marzo, quando invece sfiderà Guardiola e i suoi a Wembley per la Carabao Cup. Al Molineux, i capoclassifica erano avanti di due gol dopo un’ora di gioco, l’inerzia della corsa al titolo saldamente nelle loro mani. Come la pioggia che cadeva su Wolverhampton si è trasformata in gelido nevischio, così il solido vantaggio dei Gunners è diventato uno scivoloso pareggio, suggellato al 94’ dal 19enne debuttante Tom Edozie aiutato da una sfortunata deviazione di Riccardo Calafiori, appena entrato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

