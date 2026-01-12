Dopo il grande freddo arriva la pioggia | maltempo nel weekend ma temperature in aumento a Torino

Dopo settimane di freddo intenso, il clima a Torino sta lentamente modificandosi. Nel weekend è previsto un peggioramento delle condizioni meteorologiche con pioggia e maltempo, mentre le temperature si alzeranno leggermente. La situazione resta stabile nel resto del Piemonte, dove le basse temperature continueranno a influenzare la regione. È importante seguire gli aggiornamenti meteorologici per affrontare con attenzione le condizioni del territorio.

Il grande freddo continua a imperversare tutto il territorio piemontese. Da oltre una decina di giorni le basse temperature si fanno sentire tanto in città tanto in montagna, ma presto la situazione potrebbe cambiare. Come previsto da Lorenzo Badellino di 3bMeteo, su gran parte del Piemonte è. 🔗 Leggi su Torinotoday.it Leggi anche: Pioggia e maltempo, ma poi a Milano cambia tutto e arriva il freddo (quello vero) Leggi anche: Freddo e maltempo per Capodanno: ritornano pioggia e calo delle temperature Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Arriva il grande freddo, neve anche a bassa quota; Quattro calzini uno sull’altro: a Torino 2000 senzatetto. E ora arriva il grande freddo; Arriva il grande freddo: attesi -5°C in città; Arriva il grande gelo sul Ferrarese, scatta l’allerta meteo per temperature estreme. Dopo il grande freddo arriva la pioggia: maltempo nel weekend, ma temperature in aumento a Torino - Temperature in aumento con massime fino a 11°C in città, ma quello del 17- torinotoday.it

L'inverno si prende una pausa prima di Natale, ma non ovunque!

Ieri sera su Rai 3, dopo l’ennesima grande puntata di “Report”, Luca Barbareschi ha cominciato il suo programma con un attacco diretto ad alzo zero a Sigfrido Ranucci con parole a dir poco allucinanti: “Volevo ringraziare il conduttore di Report e ricordargli c - facebook.com facebook

Grande protagonista ai Golden Globes 2026, Una battaglia dopo l'altra è il film con cui Paul Thomas Anderson sbancherà anche ai prossimi Academy Awards x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.