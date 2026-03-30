Arriva la mappa unica in Europa del ' potenziale solare' della città | a cosa serve

È stata firmata una convenzione tra un’università e un’amministrazione comunale per creare un catasto solare urbano ad alta risoluzione. La mappa, unica in Europa, permetterà di stimare il potenziale fotovoltaico di tutta la città, fornendo dati dettagliati sulla capacità di captare l’energia solare a livello locale. L’obiettivo è sviluppare uno strumento utile per pianificare progetti di energia rinnovabile.

Siglato un accordo tra Unige e Comune, per supportare la transizione energetica e le politiche di sostenibilità del territorio È stata firmata la convenzione tra l’Università di Genova e il Comune di Genova, con l’obiettivo di realizzare un catasto solare urbano ad altissima risoluzione, in grado di stimare il potenziale fotovoltaico dell’intera città. Si tratta di uno strumento innovativo, unico in Europa, che supporterà la transizione energetica e le politiche di sostenibilità del territorio. Il fulcro dell’accordo è la creazione di un sistema innovativo che permetterà di stimare con altissima precisione quanta energia può essere prodotta dai tetti degli edifici urbani. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Arriva la mappa (unica in Europa) del 'potenziale solare' della città: a cosa serve Articoli correlati Piacenza scrive, cosa significa fare libri oggi: la mappa degli editori della cittàIl panorama editoriale di Piacenza rivela un’industria vitale e coraggiosa, capace di sfidare le incertezze del mercato attraverso realtà... Elettrosmog, la proposta che arriva da Ostia: serve “una mappa interattiva degli antennoni”La richiesta che arriva dal parlamentino di Ostia per facilitare l'accesso alle informazioni che riguardano nuovi e vecchi impianti di telefonia...