Da venerdì 1 a domenica 3 maggio 2026 si svolgerà il torneo intitolato ‘Il giocatore dell’anno’, dedicato a chi ama i giochi da tavolo e i boardgames. L’evento si svolgerà in tre sessioni, con orari che partiranno dalle 9 del mattino. La manifestazione coinvolge appassionati di diverse età e si terrà in una sede dedicata, con numerose competizioni e attività collegate.

Si intitola ‘Il giocatore dell’anno’, l'appuntamento dedicato agli appassionati di giochi da tavolo e boardgames in programma da venerdì 1 a domenica 3 maggio 2026 (in tre sessioni: dalle 9.30 alle 13, dalle 14.30 alle 19 e dalle 21 alle 24) all'Hotel Duca d'Este di Ferrara, a cura dell'associazione Cultura ludica estense. La missione dell'associazione Cultura ludica estense è infatti quella di valorizzare il gioco come strumento educativo, sociale e culturale, capace di unire generazioni, stimolare la creatività, favorire l'inclusione e costruire comunità. Il gioco come linguaggio universale, come chiave - in tutti i sensi - per accedere alla cultura. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

© Ferraratoday.it - Arriva ‘Il giocatore dell’anno’: il torneo per appassionati di giochi da tavolo e boardgames

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