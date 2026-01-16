Nel ponente genovese si cresce insieme con giochi di ruolo e da tavolo | al via il progetto

Nel ponente genovese prende avvio un progetto dedicato ai giochi di ruolo e da tavolo, strumenti che favoriscono la crescita personale e sociale. Attraverso queste attività, si sviluppano competenze come la collaborazione, la comunicazione e la gestione dei conflitti, offrendo un ambiente stimolante e inclusivo per giovani e adulti. Un’opportunità per imparare a mettersi in gioco e rafforzare il senso di comunità nel territorio.

Imparare a mettersi in gioco, a cooperare, a cercare la pace, a socializzare: tutto questo con i giochi di ruolo e da tavolo. E se anche a Voltri non ci sarà un "demogorgone" in carne e ossa da sconfiggere, si imparerà a stare insieme divertendosi intorno a un tavolo, lontani daglio smartphone.

