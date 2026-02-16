Prevenzione del melanoma visite gratuite per i genovesi in difficoltà economica

A Genova, molte persone in difficoltà economica avranno accesso a visite dermatologiche gratuite grazie a un nuovo progetto. Il Comune ha organizzato un programma triennale che offrirà circa 900 controlli, con circa 300 sessioni all’anno, per prevenire il melanoma e altre malattie della pelle. Sono coinvolti medici specializzati che si spostano in diverse zone della città per raggiungere chi ha meno risorse. La scelta di questa iniziativa nasce dalla necessità di aiutare chi non può permettersi controlli regolari e ridurre il rischio di diagnosi tardive.

Un programma triennale con 900 visite gratuite, circa 300 all'anno, dedicato alla prevenzione dermatologica gratuita per le persone in difficoltà economica. Il progetto "Insieme Contro il Melanoma" riparte quest'anno nell'ambulatorio di Molassana grazie all'impegno della Fondazione Alberto Castelli ETS, in collaborazione col Centro Oncologico Ligure (CoL) - APS e con il sostegno della Fondazione Pallavicino. L'incidenza del melanoma, soprattutto sotto i 50 anni, aumenta e la diagnosi precoce rappresenta un presidio fondamentale per la salute pubblica. "Insieme Contro il Melanoma è un'iniziativa di grande valore sociale promossa dalla Fondazione Alberto Castelli ETS, che dimostra attenzione verso le persone più fragili - spiega l'assessore alla Sanità della Regione Liguria, Massimo Nicolò - Garantire visite dermatologiche gratuite ai cittadini esenti per reddito significa rafforzare in modo significativo le politiche di prevenzione: desidero esprimere un sentito ringraziamento alla Fondazione per l'impegno e la continuità con cui sostiene progetti dedicati alla diagnosi precoce e alla cultura della prevenzione, con particolare attenzione alle giovani generazioni".